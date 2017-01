NikeLab Air Max 90 Ultra Flyknit „Ocean Fog“ Release Date: 20. Januar 2017

Stores: Foot Patrol

Nach dem Flyknit Update für den Air Max 1, folgt nun der Air Max 90. NikeLab präsentiert den Klassiker von Nike in der Ultra Flyknit Variante und im „Ocean Fog“ Colorway. Auf den ersten Bildern, sieht der AM90 als Flyknit Release gar nicht einmal so verkehrt aus oder was meint ihr?