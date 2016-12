Nine Inch Nails präsentieren nicht nur ihre neue Single „Burning Bright (Field on Fire)“, welche ihr unten im Player findet, sondern gleichzeitig auch ihre neue EP „Not the Actual Events“. Die EP ist der erste Release der Band seit 2013 und stellt zugleich einen Neuanfang da, denn ab sofort ist Atticus Ross ein offizielles Mitglied von Nine Inch Nails.