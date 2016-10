Anders als bei Sony oder Microsoft, wo man die bestehenden Systeme (PlayStation/ Xbox) fort führt und weiterentwickelt, entwickelt Nintendo immer wieder neue Gamingkonsolen, die neueste unter dem Namen „Switch“. Hinter der Nintendo Switch steckt aber ein überlegtes Konzept, denn sie ist u.a. eine Mischung aus normaler Konsole und Portable Device, denn durch ihre modulare Bauweise, kann sich die Nintendo Switch immer wieder anpassen.

Zusätzlich weiß Nintendo natürlich durch ihre Geschichte, die richtigen Spiele anzubieten und so werdet ihr zum Release im März 2017 u.a. auf ein neues „3D Super Mario“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, „Mario Kart 8“ und „Splatoon“ zurückgreifen können.