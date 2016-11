No Wyld – „Grown Up“ (Audio)

Es gibt wieder mal eine Premiere im Flashback Magazin, und zwar dürften wir euch heute die neue Single der Band NO WYLD „Grown Up“ präsentieren. Die drei Musiker (die in ihrer Anfangszeit noch unter dem Bandnamen „The Wyld“ firmierten) hatten sie einst an der University Of Auckland kennen gelernt. Mo, der mit drei Jahren aus dem Sudan nach Auckland gekommen war, hatte sich für den Studiengang Architektur eingeschrieben. Einer seiner Kommilitonen dort war Joe. Brandon studierte im Hauptfach Musik und Film, so dass die Drei jederzeit unbegrenzten Zugang zu einem Studio hatten, als sie 2010 anfingen, gemeinsam Songs zu schreiben. Sechs Jahre später erscheint ihr neues Album „Nomads“ am 25. November und hier nun für euch die Single zu „Grown Up“. Enjoy.