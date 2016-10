Nobodys Face – „Follow Me“ (Video)

Nobodys Face ist ein Teamplayer, der sich wegen seiner beinahe introvertierten Persönlichkeit nie in den Vordergrund spielt. Dabei ist zentral für die Vision des Green-Berlin-Teams um Marteria, Marsimoto, Kid Simius, Chefket und alle anderen. In den letzten zehn Jahren hat er zu jedem Marsimoto-Album mehr Produktionen beigetragen und sich musikalisch immer weiter eingebracht. Dennoch blieb dem DJ und Producer neben dieser Arbeit genug Zeit, auch seinen eigenen Soundentwurf in Ruhe zu entwickeln und zu definieren.

Auf seinem ersten eigenen Album „Niemandsland“ kartografiert Nobodys Face umfassend seine eigene musikalische Sozialisation und den Stand seiner Kunst. „Niemandsland“ ist ein Konzeptalbum, das 24 fiktive Stunden im Leben des Wahlberliners Henrik Miko beschreibt. Mit „Follow Me“ bekommen wir nun einen ersten Eindruck. Viel Spaß!