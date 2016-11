e-Bikes sehen nicht cool aus? Ich bitte euch, dann schaut euch mal an, was die Crew von Noordung hier gezaubert hat! Die Angel Edition ist komplett handgefertigt und wird erst einmal nur mit einer Stückzahl von 15 Stk ausgeliefert – Preis: 8.000€.

Emerging Slovenian luxury bike company Noordung specializes in connecting bicycling with music. The company’s latest “Angel Edition” is an exclusive pre-production series of fifteen handmade “precisely crafted urban electric Noordung bikes.”