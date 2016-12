OFF-WHITE x Nike Air Force 1 Release Date: –

Stores: –

Auf der Art Basel, welche aktuell in Miami stattfindet, tauchen gerne neue Designs auf, welche man bis dato nie gesehen hat. So geschehen auch bei OFF-WHITE, dem Label von Virgil Abloh. Auf dem Instagram Account des Labels tauchte ein Nike Air Force 1 auf, welcher im OFF-WHITE Look gestaltet wurde. Kommt hier eine Kollaboration auf uns zu?

Photos by: twitter.com/NYDoorman