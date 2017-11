OFF-WHITE x Nike Air Jordan 1 „Blanche“ Release Date: 2018

Allen Anschein nach, war der aktuelle „THE TEN“ Release des OFF-WHITE x Nike Air Jordan 1 nicht der geplante Colorway. Auch der Air Jordan 1 sollte im „Blanche“ Look released werden und somit stehen die Chancen, dass der OFF-WHITE x Nike Air Jordan 1 „Blanche“ nun in 2018 released wird. Was haltet ihr von dem Colorway?

Photo by Sneakersaddict