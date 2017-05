Off-White x Umbro Coach Release Date: 01. Mai 2017

Stores: Packer Shoes

Umbro? Hier mussten sicherlich viele Off-White Hypekids erst einmal Google bemühen, um überhaupt zu wissen, dass dies eine Brand ist, die gerade in den 90er Jahren an Bekanntheit, durch Fussball, gewann. In den frühen 2000er gehörte die Marke sogar zu Nike, aber der Coach ist ein Klassiker und daher passt der Move von Off-White sehr gut. Cooler Release, welcher aktuell noch erhältlich ist.