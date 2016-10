Offspring x adidas Originals „Britpack“ Pack Release Date: 28. Oktober 2016

Stores: Offspring UK

Kurz vor Jahresende, präsentiert Offspring UK noch einen weiteren Release zum eigenen 20. Jubiläum. Gemeinsam mit adidas Originals präsentiert man das „Britpack“ Pack, welches aus den Silhouetten Stan Smith, Superstar und ClimaCool 1 besteht. Alle drei Silhouetten kommen aber nicht in ihrer normalen Form, sondern wurden re-designed und im Look der 90er Jahre umgesetzt. Was haltet ihr von dem Release?