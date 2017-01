Packer Shoes x ASICS Tiger Gel-Lyte V Gore-Tex „Scary Cold“ Release Date: 28. Januar 2017

Stores: Packer Shoes

Inspiriert durch George Costanza Gore-Tex Jacke, kooperieren Packer Shoes x ASICS Tiger nun auf Basis des Gel-Lyte V in der Gore-Tex Edition. Der Charakter aus der Serie „Seinfeld“, trug in der Episode mit dem Namen „Dinner Party“ eben jene Jacke, welche nun die Grundlage für diesen Release, als auch für den Namen dient, denn in der gleichen Episode ist auch das kalte Wetter ein Thema. Was sagt ihr zum Release, welcher vom Colorway etwas an den „False Flag“ Release von UNDFTD x ASICS Tiger erinnert?