Packer Shoes x New Balance ML999 „CML“ Release Date: 10. Dezember 2016

Stores: Packer Shoes

Anfang 2016 gehörte Packer Shoes zum Team, welches das 20. Jubiläum des New Balance MT580 feiern durfte. Zum Ende des Jahres, sind sie wieder dabei, wenn es heißt – 30 Jahre NB 999. Inspiriert ist der Packer Shoes x New Balance ML999 „CML“ von den Kamelen und ihren Haaren. Wobei da natürlich der Trend in der Mode, wo Kamelhaar zum Trend gehört, eher das ausschlagebende Element, als das Tier an sich.