Palace / „Ultimo“ Kollektion (Winter 2016)

Palace ist zurück mit der eigenen Winterkollektion und präsentiert uns die 90er Jahre at its best! Gemixt mit britschem Sportswear Look, findet ihr alles vom Sweater über Jacken bis hin zum Tupac Anhänger oder gar Duftbaum? Schaut euch hier die komplette Kollektion an, welche 24. November online erscheint.

The collection includes a bevy of button-front shirts, crewneck pullovers and graphic tees to polos, down-filled outerwear, turtlenecks and more that all draw from ’90s influences and retro British sportswear.