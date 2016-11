Palace x adidas Originals / Lookbook (Fall/ Winter 2016)

Nach dem Palace x adidas Originals Palace Indoor, folgt nun die komplette Kollektion der beiden Brands. Das Lookbook wurde sehr cool im passenden „Indoor“ Motto umgesetzt und erinnert an eine Werbeprospekt der 90er Jahre. Die Kollektion passt ebenfalls genau in diesen Zeitraum und ist damit aktueller den je. Coole Idee und coole Umsetzung – jetzt heißt es nur noch auf den Release am 11. November um Mitternacht abwarten.

The Palace x adidas Originals Fall/Winter 2016 collection consists of classic tracksuits, hoodies, sweatshirts, tees and more that all feature nostalgic football design sensibilities.