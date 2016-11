„Passengers“ (Official Trailer #2)

In „Passengers“ finden sich Jim Preston (Chris Pratt) und Aurora Lane (Jennifer Lawrence) alleine an Board eines Raumschiffes. Das Ziel des Schiffs ist eine Kolonie auf einen fernen Planeten und damit die Menschen an Board nicht altern, sind diese in einen Kälteschlaf versetzt. Jim und Aurora wachen allerdings 90 Jahre zu früh auf und während die Anziehung zwischen den Beiden immer größer wird, stellt sich langsam die Frage, warum sie früher aufgewacht sind …

PASSENGERS Trailer (2016) Jennifer Lawrence, Chris Pratt