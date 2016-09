„Passengers“ (Official Trailer)

Es ist soweit, die Menschheit muss auf einen weiteren Planeten umgesiedelt werden. Allerdings ist dieser soweit entfernt, dass man die Männer & Frauen einfriert, damit sie nicht altern während der Reise durch das Weltall.

Durch eine Fehlfunktion in der Software der Schlafkammern, wachen die Passagiere Jim und Aurora allerdings 90 Jahre zu früh aus ihrem Kältestarre auf. Damit ist klar, dass die beiden Weltraumtouristen nun ihr restliches Leben gemeinsam verbringen werden und mehr, denn sie müssen auch die anderen Menschen an Board schützen …

A spacecraft traveling to a distant colony planet and transporting thousands of people has a malfunction in its sleep chambers. As a result, two passengers are awakened 90 years early.