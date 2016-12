Patta x Karhu Synchron Classic Release Date: 10. Dezember 2016 (online)

Stores: Patta

Die Release Strategie von Karhu erinnert uns etwas an die von Diadora, denn mit Kollaborationen macht man auf sich aufmerksam. Nach der Kooperation mit Footpatrol, folgt nun der Sprung über den Kanal nach Amsterdam zu Patta. Die Patta Crew hat sich den Synchron Classic vorgenommen und präsentieren diesen in einem herbstlichen Colorway. Was haltet ihr vom Release?