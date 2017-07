„Smile for me now“ – Patta x Mitchell & Ness hauen einen raus und präsentieren ihre gemeinsame Kollektion für den Sommer 2017. Drei Teile umfasst die Kollektion und sowohl die College Jacke, als auch das Longsleeve und das Camo-Shirt, sind derbe gut geworden. Highlight ist natürlich die Jacke, die mit dem Rest am 10. Juli online erhältlich sein soll.

Photos by: Vincent van de Waal