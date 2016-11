„Pet“ (Official Trailer)

Mit Ksenia Solo und Dominic Monaghan in den Hauptrollen, wird am 02. Dezember der neue Thriller „Pet“ in die Kinos kommen. Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes, welcher sich verliebt und abgelehnt wird. Er entführt daraufhin seine Liebe, allerdings scheint einer von beiden nun in größerer Gefahr zu sein …

A psychological thriller about a man who bumps into an old flame and subsequently becomes obsessed with her, leading him to hold her captive underneath the animal shelter where he works. But what will the victim have in store for her assailant?