PHANTACi x PUMA R698 „10th Anniversary“ Release Date: 12. November 2016

Stores: PHANTACi

Nach ihrer Kollabo mit New Balance, legt PHANTACi nach und präsentiert auch mit PUMA eine Kollabo zum eigenen 10. Jubiläum. Die beiden R698 kommen im gleichen Farbcode, wie auch schon der New Balance Release. Was sagt ihr zum Release?