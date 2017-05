Pharrell x adidas Tennis Hu „Pink Beach“ Release Date: –

Diesen Monat ist es endlich so weit und Pharrell Williams präsentiert seine neue Silhouette – den adidas Tennis Hu. Die Inspiration des Sneakers, liegt ganz klar beim Stan Smith und daher passt auch der Name sehr gut zum Release. Es wird auch den OG Colorway des Stan Smith als Release geben, aber dieser hier, hat mich besonders geflashed, leider gibt es hier noch kein Release Date. Was meint ihr?