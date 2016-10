„Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“ (Teaser Trailer)

Endlich ist er da, der erste Teaser zum fünften Teil der „Fluch der Karibik“ Reihe. Mit „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“ kehrt auch Jack Sparrow zurück, allerdings fehlt dieser noch im ersten Teaser. Dafür bekommen wir aber einen ersten Blick auf den neuen Bösewicht Kapitän Salazar, gespielt von Javier Bardem. „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“ wird am 26. Mai 2017 in den Kinos anlaufen.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales is in theaters May 2017 in 3D, RealD 3D and IMAX 3D! Watch first look. #APiratesDeathForMe