PORTER x Casio G-SHOCK DW-6900 „1935“ Release Date: 04. Februar 2017

Stores: Yoshida & Co.

G-SHOCK startet 2017 wieder einmal grandios und präsentiert gemeinsam mit PORTER die nächste Kooperation. Mit der DW-6900 „1935“ erinnert man an das Gründungsjahr von Yoshida & Co., während die Farben an PORTER angelehnt sind, welche seit 1962 dabei sind. Schöne Idee und coole Umsetzung – leider aktuell nur in Asien erhältlich.