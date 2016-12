Im März 2017 kehren die Power Rangers zurück auf die Kinoleinwand. Bisher sahen die Teaser und Bilder zum Film so gut aus, dass man hoffen darf, dass diese Remake wirklich Sinn macht. Den letzten Trailer gab es im Oktober, nun gibt es den internationalen Trailer, welcher uns einen neuen Blick auf Billy, Zack, Trini, Kimberly und Jason gibt. Enjoy.

A group of high-school kids, who are infused with unique superpowers, harness their abilities in order to save the world.