Premium / „Flight 113“ Kollektion (Lookbook)

Heute gibt es ein Lookbook einer Brand, die bis dato noch nie hier vertreten war – Premium. Das Streetwear Label aus Washington D.C. präsentiert die eigene Herbst/ Winter Kollektion 2016, welche unter dem Titel „Flight 113“ gelaunched wurde. Schaut euch einfach mal das Lookbook an und wer direkt shoppen will, kann dies direkt bei Premium tun.

Washington D.C. streetwear label Premium returns with a vibrant assemblage for 2016 fall/winter. The range, dubbed “Flight 113,” culls heavy influences from the Southwestern regions of the United States.