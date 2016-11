PUMA Autodisc „Volt“ Release Date: –

Nike hat bereits mit dem Nike Mag und dem HyperAdapt 1.0 vorgelegt und auch PUMA bereitet den Release eines Auto-Lacing Sneakers vor. Die Kollegen von Engadget hatten den Sneaker bereits in eigenen Händen und konnten gleich Vorteile gegenüber dem Nike HyperAdapt 1.0 ausmachen. So zum Beispiel hat der PUMA Autodisc seinen Motor in der Zunge, im Gegensatz zur Sohle bei Nike. Am Ende ist es natürlich nur eine coole Spielerei, die man eigentlich nach dem Kindergarten, wo man lernt seine Schuhe zu binden, nicht mehr braucht, oder?

