PUMA Blaze Ignite Plus 02 „Quiet Shade-B“ Release Date: 29. Januar 2017

Stores: atmos Tokyo

Es ist mal wieder Zeit, für einen MashUp Release! PUMA mixt den Blaze of Glory, mit dem Ignite und am Ende kommt der PUMA Blaze Ignite Plus 02 raus. Die neue Silhouette ist aktuell nur in JP erhältlich und irgendwie ist die Ignite Sohle schon ein Plus für den Release, oder?