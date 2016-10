PUMA Blaze of Glory „Camping“ Release Date: 08. Oktober 2016

Stores: TGWO & more

Camping passt in den Herbst, wobei man da wirklich schon Extreme-Camper sein muss, um die aktuelle Wetterlage im Zelt auszuhalten, aber warum dann nicht zumindest noch stylisch sein? PUMA bringt passend den Blaze of Glory „Camping“ raus, auch wenn die Farbwahl für den Outdoorbereich, vielleicht etwas unglücklich gewählt wurde oder was haltet ihr vom Release?