PUMA Blaze of Glory „Halloween“ Pack Release Date: 14. Oktober 2016

Stores: –

Der BOG Sock sowie der BOG OG präsentieren sich zu Halloween 2016 in einem neuen, spooky Colorway. Im Vampir-Look, in schwarz mit grauen und blutroten Akzenten, macht sich der Sneaker am 31. Oktober ganz besonders gut. So stellt ihr sogar Graf Dracula auf der nächsten Halloween-Party in den Schatten. Die Farben harmonieren allerdings auch außerhalb der Grusel-Saison optimal miteinander. Somit sind mit dem „Halloween“ Pack zwei weitere Must-Have Herbststyles entstanden. Happy Trick or Treatin‘!