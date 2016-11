PUMA Blaze of Glory Sock „Aran“ Pack Release Date: 25. November 2016

Stores: atmos Toyko

Die Zeit ist perfekt für den Ugly Christmas Sweater, aber braucht es den Wollpulli-Look auch auf einem Sneaker? PUMA hat diese Frage wohl mit „Ja“ beantwortet und präsentiert den PUMA Blaze of Glory Sock „Aran“ in zwei Colorways. Auf der Toebox findet sich jeweils ein geflochtenes Muster, welches man sonst nur vom, nicht gerade beliebten, Wollpulli kennt. Was sagt ihr zum Release?