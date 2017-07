PUMA „Marine FM Peacoat“ Pack Release Date: 06. Juli 2017

Stores: atmos Tokyo

Hier kommt ein derber Release von PUMA, welcher aktuell nur in Asien erhältlich ist. Das „Marine FM Peacoat“ Pack besteht aus den Silhouetten Easy Rider, Disc Blaze und Clyde, wobei jeder Schuh in einem dunklen Marineblau gehalten ist und mit der derben „Marine FM Peacoat“ Wellenoptik umgesetzt wurde. Cooler Release, welcher durch die Liebe zum Detail überzeugt oder was meint ihr?