PUMA Prevail OG „White/ Royal Purple“ Release Date: 10. Dezember 2016

Stores: 43einhalb, Asphaltgold, afew Store, Overkill, Solebox und Titolo

RETRO ALARM !!! Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss und so präsentiert uns PUMA ein absolutes Highlight zum Jahresende, den Prevail OG. Der Prevail entstammt aus den TRINOMIC Archiven und wird zu diesem Cream Drop nicht nur im Shape 1:1 übernommen sondern auch in Sachen Farbgebung. Die Sammler unter Euch kennen den Schuh als eine wahre Shape Rakete, genau in dieser Farbstellung. Heißes Teil !!!