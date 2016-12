PUMA Suede WRAP „Suede“ Pack Release Date: 28. Dezember 2016

Stores: ABC Mart

Exklusiv für den japanischen Retailer ABC Mart, präsentiert PUMA den Suede in einem neuen Look. Der PUMA Suede WRAP bringt uns den Klassiker mit einem zusätzlichen Strap, welcher das komplette Schnürsystem abdeckt und in der aktuellen Variante im gleichen Colorway, wie der Rest umgesetzt wurde. Was sagt ihr zur Umsetzung?