PUMA WMNS Disc Blaze „Nude“ Pack Release Date: 08. Oktober 2016

Stores: Solebox & more

PUMA droppt exklusiv für die Mädels bzw. die Team #Smallfeet Member, ein Disc Blaze Pack im „Nude“ Look. Die beiden Disc Blaze kommen im „Birch“ bzw. „Black“ Look und featuren jeweils die Snakeskin Optik auf ihren Uppern. Was haltet ihr vom Release? Cop or Drop?