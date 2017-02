Trapstar x PUMA Cell Bubble „White“ Release Date: 18. Februar 2017

Stores: Footpatrol

In diesem Jahr präsentiert PUMA die dritte Kooperation mit dem Londoner Label Trapstar. Gemeinsam hat man für dieses Jahr eine neue Silhouette entworfen, den PUMA Cell Bubble, eine Mischung aus Blaze of Glory Soft und der Trinomic Reihe. Neben Neopren, mischt sich auch Leder auf dem Upper ein und ein Drawstring Lacing System. Cop or Drop?