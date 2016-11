Raised by Wolves / Lookbook (Holiday 2016)

Nach der coolen Herbst/Winterkollektion für dieses Jahr, legt das kanadische Label Raised by Wolves mit der Holiday Kollektion nach! Das Lookbook gibt es hier für euch, aber die Kollektion findet ihr auch schon online bei RbW! Also erstmal anschauen und dann kaufen oder direkt shoppen – sucht es euch aus! Lohnen tut sich beides, denn die Kollektion hat nicht nur eine schöne Range von Shirts, Jacken, Sweaters und Accessoires, sondern wurde auch derbe umgesetzt!

Raised by Wolves has unveiled its collection for the holiday season. Trailing closely behind its 2016 fall/winter range is this new assemblage that offers an assortment of earthy-colored wares, including shirts, jackets, sweaters, parkas and accessories.