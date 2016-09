Raised by Wolves / „Welcome in the Cold“ Kollektion (Fall/ Winter 2016)

Das kanadische Label Raised by Wolves plant aktuell den Launch ihrer „Welcome in the Cold“ Kollektion. Bevor wir das offizielle Lookbook zu sehen bekommen, gibt es einen ersten Ausblick auf die Kollektion via eines Videos. Es scheinen wieder einige coole Teile dabei zu sein, aber etwas müssen wir uns wohl noch gedulden, bevor die Kollektion gelaunched wird, denn Release ist der 20. September.

Canadian label Raised by Wolves Fall/Winter 2016 collection launches Tuesday, September 20 at Noon EDT at raisedbywolves.ca

Raised by Wolves | FW16 from naive studio on Vimeo.