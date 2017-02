Reebok Classic Club C 85 „Tonal Gum“ Pack Release Date: 01. Februar 2017

Stores: Overkill Shop

Heute erscheint ein neuer Club C 85 von Reebok Classic, und zwar ist der Reebok Classic Club C 85 TG „Tonal Gum“ ein Teil von der neuen Kampagne mit Kendrick Lamar. Ich hab es hier bereits erwähnt, dass der Club C 85 für mich zu den besten Reebok Releasen überhaupt gehört und dabei bleibe ich auch bei dieser Variante – DOPE!