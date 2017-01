Reebok Classic Club C 85 TG Release Date: Frühjahr 2017

Stores: 43einhalb

Der Club C 85 gehörte in 2016 zu den überraschenden Highlights für mich. Gerade für Mädels ist der Sneaker einfach ein Must-Have in meinen Augen und der neue Reebok Classic Club C 85 TG schließt sich hier ohne Ausnahme an. Der Wildleder Upper gibt dem Club C 85 ein coolen Vintage Look und die Gumsohle tut den Rest. Schöner Release für das Q1.