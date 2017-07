Reebok Classic Club C 85 „ZIP“ Pack Release Date: 15. Juli 2017

Stores: 43einhalb

Reebok Classic verpasst dem Club C 85 ein Update, welches den Vintage Release etwas mehr Richtung Fashion schubst. Mitte Juli erscheint der Klassiker im „ZIP“ Look, sowohl mit weißen, als auch mit schwarzem Glattleder-Upper. Was sagt ihr zum Release? Too much oder noch genau richtig?