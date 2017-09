Reebok Classic „Iconic Taping“ Pack Release Date: 14. September 2017

Stores: Afew-Store

Klassischer geht es kaum – 90er Jahre Look, oversized Boombox und das passende Tape! Reebok Classic präsentiert den Club C 85 und den Workout Plus im „Iconic Taping“ Pack und erinnert damit an die Golden Era des Tapes! Extra Feature: Zum Release am 14. September gibt es exklusiv bei der Afew Store Crew einen 4GB USB Stick im Tape-Look! Better be quick!