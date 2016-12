Reebok Classic Instapump Fury „Grinch“ Release Date: 06. Dezember 2016

Stores: Reebok

Pünktlich zum gestrigen Nikolaus Tag, präsentiert Reebok einen Instapump Fury im „Grinch“ Look. Eigentlich ja ein Thema, welches gegen Weihnachten spricht, weil der Grinch das Fest zerstören will, aber irgendwie gehört er doch zu Weihnachten und daher passt der Release auch in die Jahreszeit. Was sagt ihr zur Umsetzung?