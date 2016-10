Reebok Classic Leather Deconstructed „Dark Grey“ Release Date: 08. Oktober 2016

Stores: size?

Exklusiv für size? bringt uns Reebok, den Classic Leather im „Deconstructed“ Look. Passend dazu bekommt der CL ein Suede Upper, in einem casual-looking „Dark Grey“ Colorway. Sehr schöner, fast schon klassisch wirkender, Release, der wiederum perfekt zum Herbst passt oder was meint ihr?