Reebok Classic Leather LST „Classic White“ Release Date: 15. Februar 2017

Stores: Titolo

Der Classic Leather von Reebok, gehört weiterhin zu den stärksten Silhouetten der Brand. Nun bekommt der Sneaker ein Update für den Frühling und das LST Modell ist einfach nur on point! Im coolen „Classic White“ Look und mit Cork Einsatz am Heel, ist der Sneaker gerade für Mädels ein Highlight. Was meint ihr?