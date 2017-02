Reebok Classic WMNS Aztec „Garment And Gum“ Release Date: 02. Februar 2017

Stores: Overkill Shop

Der Aztec feierte bereits im letzten Jahr sein Comeback und nun sehen wir den ersten Release in 2017, welcher exklusiv für die Mädels, im coolen „Garment And Gum“ Colorway, erschienen ist. Der Aztec „Garment And Gum“ featured einen Upper aus Nylon und Leder in Schwarz, während die Mittelsohle klassisch in Weiß gehalten ist und die Gum-Sohle rundet das Komplettpaket ab! Schöner Release, oder?