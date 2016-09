Reebok Classic WMNS Classic Leather Quilted „White“ Release Date: 28. September 2016

Stores: Overkill Shop & more

Reebok Classic verpasst dem Classic Leather in der WMNS Version ein neuen Look. Mit dem Quilted Update, wirkt der Classic Leather noch etwas cozier, aber ich hätte mir hier kein Glattleder, sondern Sweat Stoff gewünscht, damit wäre der Release sicherlich ein Must-Have für jedes #teamcozy Mitglied gewesen. Was sagt ihr Mädels sonst zum Release?