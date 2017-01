Reebok Classic Workout Plus Vintage „White“ Release Date: 13. Januar 2017

Stores: 43einhalb

Bei Reebok steht Tradition und Authentizität an erster Stelle und das nicht erst seit dem erfolgreichen letzten Jahr. Statt nur auf ausgefallene, futuristische Modelle zu setzen, schaut man bei Reebok auch auf die eigenen Wurzeln und präsentiert nun den Workout Plus Vintage im klassischen Look. Ähnlich dem Club C 85 aus dem letzten Jahr, rockt auch der Workout Plus Vintage in diesem Look!