Reebok Furylite CC „Camo“ Release Date: 23. Dezember 2016

Stores: atmos Tokyo

Der Camouflage Look ist auch aus der Sneakerszene nicht mehr wegzudenken. Egal in welchen Versionen, der Look findet immer wieder seinen Weg auf die Silhouetten der Brands. Neuestes Mitglied ist nun der Reebok Furylite CC, welcher in gleich zwei Farbvarianten released wurde. Was meint ihr zum Reebok Furylite CC „Camo“?