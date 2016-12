Reebok Instapump Fury Boot „58 Bright St.“ Pack Release Date: 10. Dezember 2016

Stores: atmos Tokyo

Time for a Fashionwalk! Reebok spielt einmal mehr mit der Silhouette des Instapump Fury auf dem Designlevel herum und präsentiert ein neues Ergebnis, welches sich Instapump Fury Boot nennt. Der Release erinnert in einer Flip Version an die Cole Haan Lunargrand Wingtip Release – nur hier gibt es den Sneaker-Upper auf einer Casual Sohle. Was haltet ihr vom Release, welcher zum Launch als „58 Bright St.“ Pack erscheint?