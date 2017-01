Reebok Instapump Fury Road „What The Camo“ Release Date: 05. Januar 2017

Stores: Sneaker Politics

Reebok startet zusätzlich zum „Year of the Rooster“ mit einem weiteren Highlight in das neue Jahr, und zwar den neuen Instapump Fury Road „What The Camo“. Mit einer Mischung aus „Woodland“, „Desert“, „Navy“ und „Fireland“ Camo sieht die Silhouette wirklich derbe gut aus! Ab sofort in den USA zu bekommen.